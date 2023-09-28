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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ ПРИ ГОСЗАКУПКАХ
18:00 28.09.2023
Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Документ подписан 28 сентября в рамках визита министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексея Богданова в Москву.
Как сообщает Telegram-канал МАРТ, также состоялась встреча Алексея Богданова с министром финансов РФ Антоном Силуановым.
В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, расширения взаимных поставок некоторых видов продукции, а также совместной работы над соглашением об алкогольном рынке в рамках ЕАЭС.
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