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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «МИНСК» РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ТАДЖИКИСТАНОМ
17:00 28.09.2023
Свободная экономическая зона «Минск» подписала три соглашения о сотрудничестве сразу с тремя экономическими зонами Таджикистана: СЭЗ «Сугд», СЭЗ «Куляб» и СЭЗ «Дангара». Документы подписаны в рамках белорусско-таджикского бизнес-форума, который проходит 28 сентября в Душанбе.
Как сообщает сайт СЭЗ «Минск», документы направлены на развитие двусторонних отношений, а также сотрудничество в области исследования и внедрения международных практик реализации инвестиционных проектов.
Руководство администрации СЭЗ «Минск» 28-29 сентября принимает участие в 16-м заседании белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и двусторонних переговорах с деловыми кругами.
Кроме того, программой визита запланировано участие СЭЗ «Минск» в мероприятиях международного инвестиционного форума «Душанбе-2023» и презентация свободной экономической зоны «Минск», как одной из наиболее выгодных площадок для реализации инвестиционных проектов в столице и Минской области.
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