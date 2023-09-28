Более 20 вопросов, направленных на формирование единой правоприменительной практики в таможенной сфере в нынешних реалиях, рассмотрено сегодня на состоявшемся в Кыргызстане 43-ем заседании Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов ЕАЭС.

Шесть вопросов, касающихся в том числе наложения навигационных пломб, перечня транспортных средств для личного пользования, возврата таможенных платежей, классификации отдельных товаров, вынесены Государственным таможенным комитетом (ГТК) Беларуси, делегация от которого во главе с руководителем ведомства Владимиром Орловским приняла участие в мероприятии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК Беларуси, участники заседания обсудили и правоприменительную практику таможенных органов ЕАЭС проведения таможенного контроля на предмет выявления контрафактной продукции, принятию мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, применению положений порядка заполнения декларации.

Проанализировано также исполнение решений проходившего в Беларуси 42-го заседания коллегии.