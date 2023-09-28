Более 230 единиц нового пассажирского общественного транспорта закупит Краснодарский край у производителей в Беларуси. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"До конца следующего года приобретем еще 90 трамваев и 7 электробусов для Краснодара, 50 автобусов и 9 электробусов для Сочи, 15 троллейбусов для Новороссийска, в таких объемах общественный транспорт мы еще никогда не закупали", - сказал Кондратьев, которого цитирует ТАСС.

Кроме того, по его словам, в период до 1 февраля 2024 года власти региона за счет средств казначейских кредитов планируют приобрести 60 автобусов МАЗ на сумму 1,3 млрд рублей.

"Мы говорим о расширении товарооборота, прежде всего в сфере общественного транспорта, сегодня край активно занимается его обновлением - закупает современный и экологичный, краснодарцы уже оценили комфорт белорусских троллейбусов, это подтверждение того, что мы идем правильным путем", - сказал российский чиновник.

В свою очередь в пресс-службе краевой администрации напомнили, что ранее в рамках рабочей поездки в Беларусь глава региона осмотрел один из заводов холдинга "Амкодор", обсудил возможность приобретения для Сочи электробусов и автобусов на газомоторном топливе.