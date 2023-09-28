Беларусь увеличит поставки тканей различного назначения в Казахстан. Такая договоренность достигнута по итогам проведенных председателем концерна «Беллегпром» Татьяной Лугиной переговоров в рамках проходившей в Астане выставки «ИННОПРОМ. Казахстан-2023».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, также достигнута договоренность о размещении «островка» с белорусскими товарами легкой промышленности в гипермаркете «Магнум». Планируется, что будет представлена продукция РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Витебские ковры», ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», ОАО «БПХО». Открытие самого объекта запланировано до конца 2023 года.

Татьяна Лугина провела переговоры с президентом группы компаний ТОО ПО «Глобал-Спецодежда» и президентом ОЮЛ «Союз Казахстанских производителей средств индивидуальной защиты» Надеждой Шабаевой. По итогам переговоров подписан меморандум о сотрудничестве.