РУП «Гродноэнерго» изучает возможности реализации новых проектов с индийскими партнерами.

Как сообщает Telegram-канал предприятия, переговоры проходят в Нью-Дели в рамках встречи делегации предприятия с представителями государственной инженерно-производственной компании Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), которая является крупнейшим в Индии производителем оборудования для электроэнергетики.

Повестка рабочей встречи включает обсуждение перспектив сотрудничества по поставкам, сервисному обслуживанию и ремонту газотурбинного оборудования.

Стороны уже имеют успешный опыт взаимодействия - с участием компании BHEL проведена реконструкция на Гродненской ТЭЦ-2.