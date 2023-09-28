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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУП «ГРОДНОЭНЕРГО» ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПРОЕКТОВ С ИНДИЙСКИМИ ПАРТНЕРАМИ
09:24 28.09.2023
РУП «Гродноэнерго» изучает возможности реализации новых проектов с индийскими партнерами.
Как сообщает Telegram-канал предприятия, переговоры проходят в Нью-Дели в рамках встречи делегации предприятия с представителями государственной инженерно-производственной компании Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), которая является крупнейшим в Индии производителем оборудования для электроэнергетики.
Повестка рабочей встречи включает обсуждение перспектив сотрудничества по поставкам, сервисному обслуживанию и ремонту газотурбинного оборудования.
Стороны уже имеют успешный опыт взаимодействия - с участием компании BHEL проведена реконструкция на Гродненской ТЭЦ-2.
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