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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНВЕСТПОТЕНЦИАЛ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ПРЕДСТАВИЛИ ДЕЛОВЫМ КРУГАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
17:53 25.09.2023
В Санкт-Петербург 21 сентября 2023 г. состоялась бизнес – конференция «Инвестиции в Беларусь: «Великий камень» – ключевая точка инициативы «Один пояс – один путь». Об этом сообщает сайт парка «Великий камень».
Представителям бизнес-кругов Санкт-Петербурга представлена инвестиционная привлекательность индустриального парка «Великий камень», обсуждены возможности создания импортозамещающих производств и поставок сырья и материалов.
В рамках дискуссий отмечены уникальные условия ведения бизнеса на территории индустриального парка, особое внимание было уделено возможности приобретения земельных участков в частную собственность. Отмечен интерес крупных логистических операторов из Российской Федерации в создании собственных логистических комплексов на территории Республики Беларусь.
Участие в конференции приняли руководители Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси, группы компаний RTL Alliance, а также белорусского офиса GRATA International.
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