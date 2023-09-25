В Санкт-Петербург 21 сентября 2023 г. состоялась бизнес – конференция «Инвестиции в Беларусь: «Великий камень» – ключевая точка инициативы «Один пояс – один путь». Об этом сообщает сайт парка «Великий камень».

Представителям бизнес-кругов Санкт-Петербурга представлена инвестиционная привлекательность индустриального парка «Великий камень», обсуждены возможности создания импортозамещающих производств и поставок сырья и материалов.

В рамках дискуссий отмечены уникальные условия ведения бизнеса на территории индустриального парка, особое внимание было уделено возможности приобретения земельных участков в частную собственность. Отмечен интерес крупных логистических операторов из Российской Федерации в создании собственных логистических комплексов на территории Республики Беларусь.

Участие в конференции приняли руководители Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси, группы компаний RTL Alliance, а также белорусского офиса GRATA International.