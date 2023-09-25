Передача первых 10 единиц автопоездов-семечковозов МАЗ состоялась 25 сентября с участием посла Беларуси в России Дмитрия Крутого, заместителя председателя правительства Саратовской области - министра промышленности и энергетики региона Михаила Торгашина и заместителя генерального директора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Сергея Евтуховского.

Минский автомобильный завод совместно с официальным дистрибьютором ООО «МАЗ-РУС» и официальным дилером ООО «МоторкомАвто» провел плодотворную работу по разработке специального автопоезда-семечковоза в составе МАЗ-63122J-8537-030 и прицепа 856103-034-030 для нужд крупнейшего агрохолдинга Российской Федерации – ГК «Русагро».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского автозавода, на сегодня заключен контракт на поставку в адрес ГК «Русагро» (Масложировое бизнес-направление «Русагро», подразделение в Саратовской области) 222 единиц вышеуказанной автотехники (111 единиц автопоездов).

Еще 15 единиц будут отгружены заказчику до конца сентября.