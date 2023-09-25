МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ДОМИНИКАНА ПОДПИШУТ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОЙ ОТМЕНЕ ВИЗ

16:37 25.09.2023 Лукашенко подписал указ № 295, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Республики Беларусь и Доминиканской Республики о взаимной отмене виз, сообщает его пресс-служба. Министерство иностранных дел Беларуси уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.