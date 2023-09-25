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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОЧТИ 720 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ
14:40 25.09.2023
Почти 720 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 719 997 иностранцев: 452 504 гражданина Литвы, 50 519 неграждан и 164 926 граждан Латвии, а также 52 048 граждан Польши», - говорится в сообщении.
С 1 января безвизом воспользовались 335 011 жителей соседних стран ЕС: 204 241 гражданин Литвы, 76 792 гражданина и 23 640 неграждан Латвии, а также 30 338 граждан Польши.
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