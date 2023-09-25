Обсуждены возможности сотрудничества Беларуси и Автономного района Внутренняя Монголия КНР в сфере энергетики. Переговоры прошли в рамках встречи заместителя министра энергетики Дениса Мороза с делегацией Внутренней Монголии во главе с вице-губернатором Хуан Чжицяном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, стороны обменялись информацией по актуальным вопросам развития энергетического комплекса. Обозначены перспективные направления, представляющие взаимный интерес.

«Цель нашего визита - ознакомиться с потенциалом белорусской энергетики, изучить возможности сотрудничества между нашими территориями», - сказал Хуан Чжицян.

В свою очередь Денис Мороз отметил, что белорусская сторона открыта для предложений по взаимодействию с регионом и готова содействовать укреплению двусторонних связей.