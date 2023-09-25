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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И АВТОНОМНЫЙ РАЙОН ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ КНР ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
12:59 25.09.2023
Обсуждены возможности сотрудничества Беларуси и Автономного района Внутренняя Монголия КНР в сфере энергетики. Переговоры прошли в рамках встречи заместителя министра энергетики Дениса Мороза с делегацией Внутренней Монголии во главе с вице-губернатором Хуан Чжицяном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, стороны обменялись информацией по актуальным вопросам развития энергетического комплекса. Обозначены перспективные направления, представляющие взаимный интерес.
«Цель нашего визита - ознакомиться с потенциалом белорусской энергетики, изучить возможности сотрудничества между нашими территориями», - сказал Хуан Чжицян.
В свою очередь Денис Мороз отметил, что белорусская сторона открыта для предложений по взаимодействию с регионом и готова содействовать укреплению двусторонних связей.
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