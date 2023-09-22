Беларусь планирует расширить сеть белорусских магазинов в Казахстане. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым.

«Хотел бы также проинформировать вас о планах по расширению сети специализированных белорусских магазинах. В Казахстане уже открыто более 250 магазинов, в которых представлены белорусские продукты питания. <...> Есть задумки о создании в Астане большого торгового дома белорусских товаров. Сейчас концепция такой работы отрабатывается с представителями бизнеса. Мы хотели бы перейти от продовольственной тематики к продукции легкой промышленности, мебели, бытовой химии и так далее», - сказал Головченко.