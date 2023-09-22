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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОЗИЦИЮ БЕЛАЭС ПРЕДСТАВЯТ В ВЕНЕ В РАМКАХ ГЕНКОНФЕРЕНЦИИ МАГАТЭ
11:39 25.09.2023
Сегодня в Вене открывается заседание 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. В штаб-квартире организации - Венском международном центре - начнет работу экспозиция Белорусской атомной электростанции, где будет представлена информация о реализации национальной ядерной энергетической программы Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, посетители стенда смогут ознакомиться с развитием в стране инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности, узнать о формировании соответствующей нормативно-правовой базы, системе подготовки кадров для отрасли.
Отдельно здесь будет представлена информация о развитии социально-экономической инфраструктуры города атомщиков Островца.
Проект по строительству БелАЭС находится на завершающем этапе.
«Беларусь открыто, ответственно и во взаимодействии с ведущими международными организациями, прежде всего МАГАТЭ, предпринимает необходимые меры для обеспечения высокого уровня безопасности станции. В республике проведены все ключевые миссии Агентства, рекомендованные для стран, строящих первую АЭС. Рекомендации и предложения экспертов стали важным ориентиром в реализации национальной ядерной энергетической программы», - заверяет Минэнерго.
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