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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В КАЗАХСТАНЕ ПОСТРОЯТ «БЕЛОРУССКИЙ КВАРТАЛ»
10:16 25.09.2023
Финализирована подготовительная работа по строительству «Белорусского квартала» в Казахстане и «Казахстанского квартала» в Беларуси. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым.
«Важно, что мы финализировали подготовительную работу по строительству «Белорусского квартала» в Казахстане и «Казахстанского квартала» в Беларуси. Соответствующая дорожная карта была подписана в июле 2023 года. Это, безусловно, имиджевый проект, поэтому целесообразно взять его на особый контроль, чтобы он не увяз в многочисленных согласованиях на местах», - отметил Головченко.
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