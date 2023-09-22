Финализирована подготовительная работа по строительству «Белорусского квартала» в Казахстане и «Казахстанского квартала» в Беларуси. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым.

«Важно, что мы финализировали подготовительную работу по строительству «Белорусского квартала» в Казахстане и «Казахстанского квартала» в Беларуси. Соответствующая дорожная карта была подписана в июле 2023 года. Это, безусловно, имиджевый проект, поэтому целесообразно взять его на особый контроль, чтобы он не увяз в многочисленных согласованиях на местах», - отметил Головченко.