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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ. КАЗАХСТАН»
09:17 25.09.2023
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко примет участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Казахстан», которая пойдет 25-27 сентября 2023 года в Астане.
Как сообщает Telegram-канал правительства, Роман Головченко также встретится с казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым. После этого руководители правительств Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана вместе примут участие в осмотре экспозиций выставки «ИННОПРОМ. Казахстан».
Затем предполагается выступление сторон на главной пленарной сессии выставки на тему «Промышленные стратегии нового времени»
Завершится второй день визита Романа Головченко в Казахстан встречей с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.
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