Премьер-министр Беларуси Роман Головченко примет участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Казахстан», которая пойдет 25-27 сентября 2023 года в Астане.

Как сообщает Telegram-канал правительства, Роман Головченко также встретится с казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым. После этого руководители правительств Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана вместе примут участие в осмотре экспозиций выставки «ИННОПРОМ. Казахстан».

Затем предполагается выступление сторон на главной пленарной сессии выставки на тему «Промышленные стратегии нового времени»

Завершится второй день визита Романа Головченко в Казахстан встречей с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.