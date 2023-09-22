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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН НА БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


14:55 22.09.2023

Заместитель директора Национального центра маркетинга Евгений Русак 21 сентября 2023 г. выступил на бизнес-конференции, организованной Компанией по развитию индустриального парка для представителей делового сообщества Санкт-Петербурга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, Евгений Русак представил торгово-экономический потенциал Беларуси, а также обозначил инструменты Центра маркетинга, которые следует использовать для определения перспективных ниш с целью реализации белорусско-российских проектов.

Одним из действенных способов найти бизнес-партнера в Беларуси назван единый Портал внешнеторговой деятельности export.by, который, начиная с 2022 года, посетило более 91 тысячи российских пользователей.

Отмечено, что для зарубежного бизнеса Национальный центр маркетинга является единой точкой входа на белорусский рынок.

«Мы исследуем интересующий вас сектор, поможем найти реальных деловых партнеров, организовать переговоры с ними, обучим функционалу электронных площадок закупок и сопроводим по ходу работы на них: от подготовки предложения до заключения договора», - подчеркнул Е. Русак.
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