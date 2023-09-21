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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА АГРОТЕХНИКЕ GOMSELMASH МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ДВИГАТЕЛИ WEICHAI
11:54 22.09.2023
ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга и китайская корпорация Weichai возлагают большие надежды на развитие сотрудничества. Это было отмечено во время визита китайской делегации на предприятие.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на встрече с генеральным директором предприятия «Гомсельмаш» Александром Новиковым прошло обсуждение совместных проектов по установке двигателей Weichai на агротехнику GOMSELMASH, в том числе были обсуждены и результаты текущих испытаний техники.
После переговоров гости ознакомились с выпускаемой ОАО «Гомсельмаш» линейкой продукцией на постоянно действующей выставке техники.
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