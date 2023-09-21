ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга и китайская корпорация Weichai возлагают большие надежды на развитие сотрудничества. Это было отмечено во время визита китайской делегации на предприятие.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на встрече с генеральным директором предприятия «Гомсельмаш» Александром Новиковым прошло обсуждение совместных проектов по установке двигателей Weichai на агротехнику GOMSELMASH, в том числе были обсуждены и результаты текущих испытаний техники.

После переговоров гости ознакомились с выпускаемой ОАО «Гомсельмаш» линейкой продукцией на постоянно действующей выставке техники.