Беларусь и Тюменская область России будут укреплять двусторонние связи. Соответствующая договоренность достигнута по итогам заседания совместной рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Тюмени 21 сентября 2023 года.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра энергетики Денис Мороз, делегацию Тюменской области - заместитель Губернатора Владимир Чейметов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, стороны обсудили возможности наращивания поставок в российский регион белорусской грузовой, пассажирской, дорожно-строительной и коммунальной техники, товаров легкой и пищевой промышленности.

Беларусь также готова подключиться к программе развития сельского хозяйства в Тюменской области, включая реализацию проектов по строительству агрогородков и объектов социальной инфраструктуры в сельской местности под ключ.

Кроме того, рассмотрены возможности наращивания поставок белорусского лифтового оборудования для его использования в регионе при строительстве и модернизации многоэтажных жилых домов.

Отдельно стороны остановились на вопросах взаимодействия в сфере энергетики. Особое внимание уделено вопросам добычи и переработки торфа. Беларусь имеет необходимые опыт и компетенции в части производства торфяной продукции топливного назначения, а также широкого ассортимента товаров нетопливной группы, в том числе высококачественных питательных грунтов. Озвучено предложение организовать визит деловых кругов региона на торфобрикетные заводы страны для обсуждения партнерства.

Подводя итоги заседания, Денис Мороз отметил, что Беларусь заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Тюменской областью.

«Речь идет не только о расширении взаимной торговли, но и о создании совместных производств с организацией поставок продукции как на внутренние рынки Беларуси и России, так и третьих стран», - подчеркнул заместитель министра.

Он добавил, что из 80-ти регионов России, с которыми у Беларуси установлено торгово-экономическое сотрудничество, Тюменская область занимает первое место по объему товарооборота. В январе-июле 2023 года объем взаимной торговли составил около $1,7 млрд. При этом белорусский экспорт за указанный период вырос на 16,5%.