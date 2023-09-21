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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ НА ВЫСТАВКЕ В ЭР-РИЯДЕ ПОДПИСАЛИ РЯД ДОГОВОРОВ
09:05 22.09.2023
Белорусские компании провели более 200 целевых встреч и переговоров в рамках организованной Национальным центром маркетинга коллективной экспозиции Республики Беларусь на Международной выставке пищевой промышленности Foodex Saudi, которая прошла 17-20 сентября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, подписан ряд договоров на поставку сухой молочной продукции между ОАО «Минский молочный завод №1» и Ираком, филиалом ОАО «Рогачевский МКК» Калинковичский молочный комбинат, Саудовской Аравией и Ираком.
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» достигнута договоренность о пробной поставке сухой молочной продукции на рынок Саудовской Аравии.
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