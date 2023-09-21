Белорусские компании провели более 200 целевых встреч и переговоров в рамках организованной Национальным центром маркетинга коллективной экспозиции Республики Беларусь на Международной выставке пищевой промышленности Foodex Saudi, которая прошла 17-20 сентября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, подписан ряд договоров на поставку сухой молочной продукции между ОАО «Минский молочный завод №1» и Ираком, филиалом ОАО «Рогачевский МКК» Калинковичский молочный комбинат, Саудовской Аравией и Ираком.

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» достигнута договоренность о пробной поставке сухой молочной продукции на рынок Саудовской Аравии.