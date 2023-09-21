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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КИТАЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ БЕЛАЭС
17:48 21.09.2023
Представители китайских корпораций высоко оценили уровень подготовки кадров для БелАЭС и отметили интерес к обмену опытом в данной сфере. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго.
Согласно информации, сегодня делегация китайской корпорации по ядерной энергетике China National Nuclear Power и корпорации атомной энергетики провинции Цзянсу Jiangsu Nuclear Power Corporation посетила Белорусскую атомную станцию, где ознакомилась с ходом реализации проекта, проводимой работой в сфере ядерной и радиационной безопасности, основными направлениями подготовки кадров.
Особое внимание было уделено работе учебно-тренировочного центра БелАЭС, которая организована на основе лучших международных практик и с учетом требований международных организаций, включая МАГАТЭ. Ежегодно здесь проходят обучение более 1,5 тыс. специалистов. В центре применяются около 160 компьютерно-обучающих систем, действует полномасштабный тренажер, на котором осуществляется подготовка эксплуатационного персонала блочного пульта управления.
Представителям китайских ядерных корпораций рассказали о действующих программах подготовки и повышения квалификации персонала станции, в том числе в рамках взаимодействия с ведущими учебными центрами России.
Китайские эксперты высоко оценили уровень подготовки кадров для БелАЭС.
"Поскольку БелАЭС построена по проекту нового поколения, вы изначально задаете остальным высокую планку", - поделился мнением глава делегации Чжао Сюань.
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