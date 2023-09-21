Представители китайских корпораций высоко оценили уровень подготовки кадров для БелАЭС и отметили интерес к обмену опытом в данной сфере. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго.

Согласно информации, сегодня делегация китайской корпорации по ядерной энергетике China National Nuclear Power и корпорации атомной энергетики провинции Цзянсу Jiangsu Nuclear Power Corporation посетила Белорусскую атомную станцию, где ознакомилась с ходом реализации проекта, проводимой работой в сфере ядерной и радиационной безопасности, основными направлениями подготовки кадров.

Особое внимание было уделено работе учебно-тренировочного центра БелАЭС, которая организована на основе лучших международных практик и с учетом требований международных организаций, включая МАГАТЭ. Ежегодно здесь проходят обучение более 1,5 тыс. специалистов. В центре применяются около 160 компьютерно-обучающих систем, действует полномасштабный тренажер, на котором осуществляется подготовка эксплуатационного персонала блочного пульта управления.

Представителям китайских ядерных корпораций рассказали о действующих программах подготовки и повышения квалификации персонала станции, в том числе в рамках взаимодействия с ведущими учебными центрами России.

Китайские эксперты высоко оценили уровень подготовки кадров для БелАЭС.

"Поскольку БелАЭС построена по проекту нового поколения, вы изначально задаете остальным высокую планку", - поделился мнением глава делегации Чжао Сюань.