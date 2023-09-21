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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В АСТАНЕ
15:22 21.09.2023
Белорусские научно-технические разработки будут представлены на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Казахстан», которая пройдет 25-27 сентября 2023 года в Астане.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в рамках экспозиции Made in Belarus будет представлена 71 разработка научных и научно-производственных организаций Национальной академии наук, учреждений Минобразования, резидента индустриального парка «Великий камень» - ЗАО «Авиационные технологии и комплексы», субъекта инновационной инфраструктуры ООО «Игры Разума».
Организатором коллективного раздела отечественных научно-технических разработок выступает Государственный комитет по науке и технологиям, выставочным оператором – Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.
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