Белорусские научно-технические разработки будут представлены на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Казахстан», которая пройдет 25-27 сентября 2023 года в Астане.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в рамках экспозиции Made in Belarus будет представлена 71 разработка научных и научно-производственных организаций Национальной академии наук, учреждений Минобразования, резидента индустриального парка «Великий камень» - ЗАО «Авиационные технологии и комплексы», субъекта инновационной инфраструктуры ООО «Игры Разума».

Организатором коллективного раздела отечественных научно-технических разработок выступает Государственный комитет по науке и технологиям, выставочным оператором – Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.