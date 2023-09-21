Ростовская область планирует наладить и укрепить контакты в агросфере на экономическом форуме в Гомеле. Об этом заявила глава администрации Белокалитвинского района Ростовской области Ольга Мельникова на встрече руководства Гомельской области с иностранными делегациями.

Между городами и районами Гомельской области подписано и действует более 170 соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами. В рамках экономического форума список друзей пополнится и районами Ростовской области.

Глава администрации Белокалитвинского района отметила, что к подписанию соглашения подошли серьезно. Начало этой инициативы положено еще в 2018 году, когда было присвоено имя Кирилла Туровского - СДК и библиотеке в районе.

"В нашем районе 11 предприятий металлургического комплекса, самая крупная в Ростовской области шахта по добыче угля. Нам интересен потенциал Гомельской области в плане производства сельхозтехники. В составе делегации руководители сельхозпредприятий, намечены переговоры", - поделилась Ольга Мельникова.