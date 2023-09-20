МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДЕЛЕГАЦИЯ КАЗАХСТАНА ОЗНАКОМИТСЯ С БЕЛОРУССКИМ ОПЫТОМ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

10:11 21.09.2023 Делегация Казахстана ознакомится с белорусским опытом ведения лесного хозяйства. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в центре внимания гостей оказался Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр. Делегация во главе с директором государственного национального природного парка "Бурабай" Сергеем Быковым 20 сентября посетила лесную биофабрику и ознакомилась с технологией выращивания посадочного материала.