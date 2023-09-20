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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ КАЗАХСТАНА ОЗНАКОМИТСЯ С БЕЛОРУССКИМ ОПЫТОМ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
10:11 21.09.2023
Делегация Казахстана ознакомится с белорусским опытом ведения лесного хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в центре внимания гостей оказался Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр.
Делегация во главе с директором государственного национального природного парка "Бурабай" Сергеем Быковым 20 сентября посетила лесную биофабрику и ознакомилась с технологией выращивания посадочного материала.
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