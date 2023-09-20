МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КИТАЙСКИХ ЯДЕРНЫХ КОМПАНИЙ НАХОДЯТСЯ С ВИЗИТОМ В БЕЛАРУСИ

09:09 21.09.2023 Делегация Китайской Корпорации по ядерной энергетике (China National Nuclear Power) 18-22 сентября находится с визитом в Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГПО «Белэнерго», в состав делегации также вошли представители корпорации атомной энергетики провинции Цзянсу – JNPC, которая эксплуатирует Тяньваньскую АЭС. Программой визита китайских специалистов предусмотрено проведение переговоров в аппарате управления ГПО «Белэнерго» и ОАО «Белэнергоремналадка», а также запланирован ознакомительный выезд на Белорусскую АЭС. В ходе визита белорусские и китайские эксперты обсудят перспективные направления сотрудничества: оказание консультативной поддержки, развитие сотрудничества с Учебным центром Тяньваньской АЭС в области подготовки (переподготовки) руководящего, оперативного и технического персонала. Визит в Беларусь является ответным после посещения Тяньваньской АЭС белорусскими экспертами в мае 2023 года, в ходе которого также обсуждался вопрос направления белорусских специалистов на производственную стажировку с целью ознакомления на практике с ходом выполнения ремонтных и наладочных работ на китайской атомной станции.