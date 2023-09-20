МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ СОГЛАСОВЫВАЕТ ВЕТСЕРТИФИКАТЫ НА МЯСНУЮ И МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ЭКСПОРТА В АЛЖИР

16:26 20.09.2023 В Минсельхозпроде состоялась белорусско-алжирская онлайн-встреча. Как сообщает Telegram-канал ведомства, на встрече обсуждались вопросы согласования ветеринарных сертификатов на мясную и молочную продукцию для экспорта белорусских товаров на алжирский рынок. Встреча прошла при содействии Белорусской торгово-промышленной палаты.