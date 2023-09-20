|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ СОГЛАСОВЫВАЕТ ВЕТСЕРТИФИКАТЫ НА МЯСНУЮ И МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ЭКСПОРТА В АЛЖИР
16:26 20.09.2023
В Минсельхозпроде состоялась белорусско-алжирская онлайн-встреча.
Как сообщает Telegram-канал ведомства, на встрече обсуждались вопросы согласования ветеринарных сертификатов на мясную и молочную продукцию для экспорта белорусских товаров на алжирский рынок.
Встреча прошла при содействии Белорусской торгово-промышленной палаты.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 20.09.2023
Курсы в банках
на 20.09.2023
Конвертация в банках
на 20.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте