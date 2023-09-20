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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БГУ И УНИВЕРСИТЕТЫ КУБЫ ДОСТИГЛИ НОВЫХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
13:16 20.09.2023
Новые договоренности о сотрудничестве достигнуты между БГУ и университетами Кубы. Соответствующие соглашения подписаны 19 сентября ректором Андреем Королем и кубинскими коллегами из Высшей школы государственных и правительственных кадров Кубы, Университета Гуантанамо и Технологического университета Гаваны им. Хосе Антонио Эчеверриа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, все документы предусматривают содействие в организации обмена научной информацией, студентами и преподавателями, работу над совместными образовательными, исследовательскими проектами, взаимное чтение лекций, информирование о программах обучения, а также проведение научно-образовательных мероприятий, издание совместных публикаций.
По словам ректора БГУ Андрея Короля, данные документы будут способствовать расширению и углублению сотрудничества между БГУ и вузами Кубы.
Во время переговоров с руководителями Педагогического университета им. Энрике Хосе Варона, Университета Гаваны, Университета Камагуэй были озвучены конкретные предложения по сотрудничеству. Перспективной видится реализация практики двойных дипломов, внедрение инновационных образовательных методик, сотрудничество в области информационной безопасности, подготовки экономистов и журналистов.
В частности, Технологический университет Гаваны им. Хосе Антонио Эчеверрия интересовала деятельность научно-исследовательских лабораторий в области IT-технологий, химии, физики и математики.
Университет Гаваны заинтересовал опыт БГУ в обучении географическим дисциплинам, поскольку данный вуз является единственным в Кубе, где ведется подготовка по географическому профилю.
Тематика развития образовательного и научного партнерства между вузами двух стран составила повестку Первой белорусско-кубинской встречи ректоров учреждений высшего образования. Здесь Андрей Король выступил с докладом «О перспективах сотрудничества БГУ с университетами Республики Куба», где рассказал об истории межвузовского взаимодействия с этой страной и обозначил перспективные векторы взаимодействия. Результатным для двух сторон видится сотрудничество в области фармацевтики и биотехнологий, разработка совместных образовательных проектов и углубление межвузовских контактов.
Мероприятия проходят в рамках официального визита с 17 по 20 сентября делегации Министерства высшего образования Кубы в Беларусь.
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