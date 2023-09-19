Филиал «Витебское производственное управление по добыче и переработке торфа» (ПУ «Витебскторф») заключил новые контракты на поставку торфяных питательных грунтов на внешние рынки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, контракты подписаны в рамках XIII Международной выставки «ЦветыЭкспо», которая проходила 12-14 сентября 2023 года в Москве.

Экспорт будет организован на рынки России, Сербии, Молдовы.

Ежегодно предприятие выпускает более 9 тыс. питательных грунтов. Ассортимент рецептур постоянно расширяется и на сегодня превышает 60 видов.

Данная продукция востребована как внутри страны, так и за рубежом – в сельском хозяйстве, цветоводстве, лесном хозяйстве, других сферах. Экспортная география включает около двух десятков стран.

В августе «Витебскторф» отгрузил первые контейнеры с торфяными питательными грунтами в Китай.