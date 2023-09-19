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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВИТЕБСКТОРФ ЗАКЛЮЧИЛ НОВЫЕ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ
11:40 20.09.2023
Филиал «Витебское производственное управление по добыче и переработке торфа» (ПУ «Витебскторф») заключил новые контракты на поставку торфяных питательных грунтов на внешние рынки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, контракты подписаны в рамках XIII Международной выставки «ЦветыЭкспо», которая проходила 12-14 сентября 2023 года в Москве.
Экспорт будет организован на рынки России, Сербии, Молдовы.
Ежегодно предприятие выпускает более 9 тыс. питательных грунтов. Ассортимент рецептур постоянно расширяется и на сегодня превышает 60 видов.
Данная продукция востребована как внутри страны, так и за рубежом – в сельском хозяйстве, цветоводстве, лесном хозяйстве, других сферах. Экспортная география включает около двух десятков стран.
В августе «Витебскторф» отгрузил первые контейнеры с торфяными питательными грунтами в Китай.
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