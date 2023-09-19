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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ СТУДЕНТЫ И ШКОЛЬНИКИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ


10:13 20.09.2023

Белорусские студенты и школьники принимают участие в финале Чемпионата высоких технологий, которые проходят 19-21 сентября 2023 года в Нижнем Новгороде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, во вторник состоялся первый конкурсный день чемпионата, который является частью Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» и проходит на базе инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай». За победу борются около 170 конкурсантов из более чем 30 регионов Российской Федерации, а также из Беларуси, Азербайджана, Индии, Ганы, Сирии и других стран.

Студенты колледжей и школьники в течение трех дней будут работать над проектами по восьми компетенциям, среди которых: «Нейросети и большие данные», «Технологии развития города и территорий», «Летающая робототехника», «Геопространственная цифровая инженерия», «Биохимические технологии и моделирование процессов», «Организация и управление ЭОГ-проектами», «Биопротезирование», «Изготовление индивидуальных имплантов».

В стартовый конкурсный день участники, в том числе конкурсанты из Беларуси, которые представляют Белорусский национальный технический университет, филиал БНТУ «Минский государственный архитектурно-строительный колледж» и учреждение образования «Национальный детский технопарк», приступили к выполнению первых модулей трехдневного задания.

Также во вторник стартовала деловая программа чемпионата, в рамках которой прошли пленарное заседание на тему «Всероссийское чемпионатное движение как инструмент интеграции системы СПО и высокотехнологичных отраслей экономики» и панельная дискуссия по теме «Открытый разговор о будущем среднего профессионального образования в России».
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