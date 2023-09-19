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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЕМИНАР «АЗЕРБАЙДЖАН-БЕЛАРУСЬ: ИНВЕСТИЦИИ, ТОРГОВЛЯ И ЛОГИСТИКА» ПРОЙДЕТ В БАКУ 2 НОЯБРЯ
09:19 20.09.2023
2 ноября 2023 года в Баку (Азербайджан) состоится семинар «Азербайджан-Беларусь: инвестиции, торговля и логистика».
Мероприятие организует консалтинговая компания ASER (партнер Национального центра маркетинга Беларуси) совместно с индустриальным парком «Великий камень» при поддержке посольства Беларуси в Азербайджане.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, целью семинара является поиск деловых точек взаимодействия между белорусским и азербайджанским бизнесом.
С белорусской стороны ожидается участие собственников и топ-менеджеров крупных производственных, логистических компаний, финансовых, консалтинговых организаций и др.
С азербайджанской стороны заявлены представители бизнеса, подтвердившие заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью в сфере экспорта/импорта/кооперации по таким направлениям, как продукты питания, машиностроение, химия и др. Спикеры семинара представят презентации по темам инвестиционного потенциала, локализации производств, логистики, строительства и др.
Белорусские компании, заинтересованные в участии в семинаре, могут ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться по ссылке.
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