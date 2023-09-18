Беларусь хочет поставлять в Венгрию продукцию ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК). Возможность организации поставок в Венгрию продукции БНБК обсуждалась во время визита делегации Беларуси в эту страну.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, венгерские компании не первый год поставляют в Беларусь семена овощных культур.

«В этот раз удалось договориться и по семенам овощей для закрытого грунта, ранее по этой позиции почти не работали. Эти семена (на конкурсной основе) могут потеснить ранее закрепившиеся на рынке голландские», подчеркнул заместитель министра.

Предоставили для пробы 6000 семян огурцов и перца. По итогам исследований можно будет говорить о дальнейшем сотрудничестве в этом направлении.

Еще одна тема для обсуждения — зеленый горошек. Только в этом случае говорили о семенном материале для получения горошка как основного сырья для перерабатывающих предприятий.

Также озвучено предложение об укреплении сотрудничества с белорусскими селекционерами, уточнил Владимир Гракун.