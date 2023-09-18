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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРИОСТАНОВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ БЕЛАРУСИ С УКРАИНОЙ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
12:55 19.09.2023
Депутаты Палаты представителей Нацсобрания седьмого созыва на заседании десятой сессии 19 сентября в одном чтении приняли проект закона «О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей».
Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, проект закона подготовлен в рамках «ответных мер на недружественные действия Украины в отношении Республики Беларусь».
Утверждается, что его реализация будет «содействовать защите национальных интересов Беларуси и позволит освободить нашу страну от обязательств исполнять это соглашение в течение периода приостановления».
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