Депутаты Палаты представителей Нацсобрания седьмого созыва на заседании десятой сессии 19 сентября в одном чтении приняли проект закона «О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, проект закона подготовлен в рамках «ответных мер на недружественные действия Украины в отношении Республики Беларусь».

Утверждается, что его реализация будет «содействовать защите национальных интересов Беларуси и позволит освободить нашу страну от обязательств исполнять это соглашение в течение периода приостановления».