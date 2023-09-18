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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРИОСТАНОВИЛА ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ДОВСЕ В ОТНОШЕНИИ ПОЛЬШИ И ЧЕХИИ


12:04 19.09.2023

Депутаты на заседании десятой сессии Палаты представителей седьмого созыва 19 сентября в одном чтении приняли законопроект "О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Республики Польша и Чешской Республики".

Проект закона подготовлен "в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь" и приостанавливает выполнение белорусской стороной обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, подписанному в Париже 19 ноября 1990 года (ДОВСЕ), в отношении Польши и Чехии.

ДОВСЕ был ратифицирован 21 октября 1992 года и предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и инспекции).

Правительство Польши 21 марта 2023 года приняло решение о невыполнении ДОВСЕ в отношении Беларуси, Чехия уведомила о приостановлении обязательств по Договору перед Беларусью по каналам Сети связи ОБСЕ в августе 2022 года.

Согласно подпункту b пункта 2 статьи 60 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, Беларусь имеет право приостановить действие ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии, которые приняли решение не выполнять обязательства по данному международному договору в отношении Республики Беларусь.

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, в практическом плане это будет означать приостановление Республикой Беларусь предоставления указанным государствам уведомлений и информации, касающейся обычных вооружений и техники.

Кроме того, это означает приостановление приема от Польши и Чехии инспекций в целях контроля за соблюдением белорусской стороной количественных ограничений в отношении обычных вооружений и техники, установленных положениями ДОВСЕ.

В отношении других государств-участников Республика Беларусь будет продолжать выполнять ДОВСЕ.
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