20-22 сентября 2023 года в НАН Беларуси состоится 36-е заседание Совета Международной ассоциации академий наук (МААН), посвященное 30-летию со дня основания ассоциации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на заседании будет рассмотрен целый ряд важных вопросов. Участники обсудят основные результаты деятельности МААН, деятельность научных советов МААН и создание новых научных советов, принятие нового члена в МААН, избрание действительных членов (академиков) МААН и другие важные проблемы.

В центре внимания руководителей академий наук будут вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества по ключевым направлениям развития современной науки, ведущие ученые разных стран выступят с научными докладами.

В мероприятии примут участие президенты и представители руководства Национальных академий наук России, Беларуси, трех провинций Китая, Армении, Азербайджана, Кубы, Вьетнама, Монголии, Кыргызстана и др.

В работе Совета Международной ассоциации академий наук примут участие также руководители ведущих научных центров. Среди них - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, НИЦ «Курчатовский институт» (Россия), Российская академия образования и другие.