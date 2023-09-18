|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ 36-Е ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ АКАДЕМИЙ НАУК
11:33 19.09.2023
20-22 сентября 2023 года в НАН Беларуси состоится 36-е заседание Совета Международной ассоциации академий наук (МААН), посвященное 30-летию со дня основания ассоциации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на заседании будет рассмотрен целый ряд важных вопросов. Участники обсудят основные результаты деятельности МААН, деятельность научных советов МААН и создание новых научных советов, принятие нового члена в МААН, избрание действительных членов (академиков) МААН и другие важные проблемы.
В центре внимания руководителей академий наук будут вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества по ключевым направлениям развития современной науки, ведущие ученые разных стран выступят с научными докладами.
В мероприятии примут участие президенты и представители руководства Национальных академий наук России, Беларуси, трех провинций Китая, Армении, Азербайджана, Кубы, Вьетнама, Монголии, Кыргызстана и др.
В работе Совета Международной ассоциации академий наук примут участие также руководители ведущих научных центров. Среди них - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, НИЦ «Курчатовский институт» (Россия), Российская академия образования и другие.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2023
Курсы в банках
на 19.09.2023
Конвертация в банках
на 19.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте