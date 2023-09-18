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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ С НАЧАЛА 2023 ГОДА НАРАСТИЛИ ТОВАРООБОРОТ НА ЧЕТВЕРТЬ
09:16 19.09.2023
Беларусь и Краснодарский край с начала 2023 года нарастили товарооборот на четверть. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
«Несмотря на все сложности, мы уверенно движемся по намеченной траектории. Результаты говорят сами за себя. В прошлом году мы прибавили порядка 60% к товарообороту, в этом году - 25%. Эти цифры достигнуты благодаря целенаправленной и слаженной работе с обеих сторон. Выстраивание торгово-экономических отношений с Краснодарским краем мы всегда ставим в пример для работы с регионами РФ", - сказал Роман Головченко.
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