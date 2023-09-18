Коллективная экспозиция Республики Беларусь представлена на Международной выставке пищевой промышленности Foodex Saudi, которая 17 сентября 2023 г. начала свою работу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, коллективную экспозицию представляют ОАО «Минский молочный завод №1», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», филиал ОАО «Рогачевский МКК» Калинковичский молочный комбинат.

Утверждается, что белорусские экспоненты удивляют посетителей флагманами молочной продукции.

На стенде активно проходят переговоры с потенциальными деловыми партнерами и заключаются контракты.

В выставке, которая продлится до 20 сентября, принимают участие 40 стран, презентующих более 600 брендов.