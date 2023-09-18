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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 78-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН В НЬЮ-ЙОРКЕ
16:53 18.09.2023
Делегация Беларуси во главе с МИНИСТРОМ иностранных дел Сергеем Алейником примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет 19-24 сентября 2023 г. в Нью-Йорке (США).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, работа 78-й сессии ГА ООН будет протекать в условиях продолжающегося кризиса многосторонности и обострения противоречий между государствами-членами.
Основные усилия белорусской делегации планируется сосредоточить на задачах по продвижению консолидирующей и созидательной повестки, подчеркивающей мирный характер наших национальных приоритетов, противодействию инициативам, направленным на подрыв национальных интересов нашей страны.
Будет уделено внимание односторонним принудительным мерам, в частности, их негативному влиянию на устойчивое развитие отдельных стран, целых регионов, мировую экономику и торговлю, их противоречие международному праву.
Делегация Беларуси также задействует трибуну ООН для продвижения вопросов укрепления продовольственной безопасности.
На 78-й сессии белорусская сторона планирует продвигать приоритетные направления своего председательства в ОДКБ в 2023 году под лозунгом «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности» и способствовать повышению узнаваемости Организации в ООН.
Программой визита С. Алейника в Нью-Йорк предусмотрены выступления на общеполитической дискуссии 78-й сессии ГА ООН, участие во встрече министров иностранных дел государств – членов ОДКБ, Министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, Министерской встрече Группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода и ряде других многосторонних мероприятий.
В рамках генассамблеи запланирована серия двусторонних встреч министра иностранных дел с коллегами из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, руководством Организации Объединенных Наций.
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