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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСК И СОЧИ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
15:51 18.09.2023
У Минска и Сочи есть серьезный потенциал для сотрудничества по различным направлениям. Это было отмечено сегодня во время встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с главой Сочи Алексеем Копайгородским.
Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, стороны обсудили перспективы сотрудничества после заключения соглашения об установлении дружественных отношений.
«Подписание такого соглашения ко многому обязывает, и выход на такой уровень сотрудничества подразумевает комплексную проработку всех точек соприкосновения. Это и бизнес, и транспорт, и медицина, и образование, и ЖКХ, и работа с молодежью, с территориальными органами общественного самоуправления и другие направления деятельности. Мы подготовим план мероприятий, который охватит все сферы», - сказал Владимир Кухарев.
Позднее в Мингорисполкоме проинформировали о том, что Минск и Сочи стали побратимами.
«Соглашение об установлении дружественных отношений подписано в ходе седьмого заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Краснодарского края», - говорится в сообщении.
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