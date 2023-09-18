У Минска и Сочи есть серьезный потенциал для сотрудничества по различным направлениям. Это было отмечено сегодня во время встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с главой Сочи Алексеем Копайгородским.

Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, стороны обсудили перспективы сотрудничества после заключения соглашения об установлении дружественных отношений.

«Подписание такого соглашения ко многому обязывает, и выход на такой уровень сотрудничества подразумевает комплексную проработку всех точек соприкосновения. Это и бизнес, и транспорт, и медицина, и образование, и ЖКХ, и работа с молодежью, с территориальными органами общественного самоуправления и другие направления деятельности. Мы подготовим план мероприятий, который охватит все сферы», - сказал Владимир Кухарев.

Позднее в Мингорисполкоме проинформировали о том, что Минск и Сочи стали побратимами.

«Соглашение об установлении дружественных отношений подписано в ходе седьмого заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Краснодарского края», - говорится в сообщении.