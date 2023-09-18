Посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи 15 сентября 2023 года посетил индустриальный парк «Великий камень».

В инновационном центре руководство администрации парка рассказало об условиях ведения бизнеса в «Великом камне», строительстве инфраструктуры и перспективах развития. Глава дипломатической миссии ознакомился с ходом строительства парка, а также деятельностью центра комплексного обслуживания резидентов и инвесторов «Одна станция».

Как сообщает сайт парка, во время переговоров стороны обсудили возможные направления сотрудничества, в том числе развитие взаимодействия с иранским технопарком Пардис и проведение презентации парка в рамках предстоящих выставок в Иране.