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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И ИРАНСКИЙ ТЕХНОПАРК ПАРДИС ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
14:40 18.09.2023
Посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи 15 сентября 2023 года посетил индустриальный парк «Великий камень».
В инновационном центре руководство администрации парка рассказало об условиях ведения бизнеса в «Великом камне», строительстве инфраструктуры и перспективах развития. Глава дипломатической миссии ознакомился с ходом строительства парка, а также деятельностью центра комплексного обслуживания резидентов и инвесторов «Одна станция».
Как сообщает сайт парка, во время переговоров стороны обсудили возможные направления сотрудничества, в том числе развитие взаимодействия с иранским технопарком Пардис и проведение презентации парка в рамках предстоящих выставок в Иране.
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