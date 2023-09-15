МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БОЛЕЕ 713 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ

12:15 18.09.2023 Более 713 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет. «С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 713 612 иностранцев: 448 941 гражданин Литвы, 50 075 неграждан и 163 431 гражданин Латвии, а также 51 165 граждан Польши», - говорится в сообщении. С 1 января безвизом воспользовались 328 626 жителей соседних стран ЕС: 200 678 граждан Литвы, 75 297 граждан и 23 196 неграждан Латвии, а также 29 455 граждан Польши.