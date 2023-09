МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ФОРУМЕ ARMENIA EXPO-2023

10:33 18.09.2023 Шестнадцать белорусских предприятий различных сфер деятельности представили свою продукцию на 22-м универсальном международном торгово-промышленном выставочном форуме Armenia Expo-2023, который проходил 15-17 сентября в Ереване. Организатором экспозиции Made in Belarus на международной выставке Armenia Expo выступило выставочное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, экспозиция Made in Belarus выделялась разнообразием продукции. Центральное место в павильоне занимали предприятия Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищером»: кондитерская фабрика «Спартак», ОАО «Белкофе», производитель пивоваренного солода «Белсолод», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ОАО Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», Климовичский ликеро-водочный завод, Пинский винодельческий завод и Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Эти предприятия привезли в Армению кондитерские изделия, кофе, солод для пивоварения, алкогольные напитки, демонстрируя высокое качество и мастерство белорусских производителей в пищевой промышленности. Молочный сегмент также был представлен широким ассортиментом белорусских компаний, таких как ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Молочный мир» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». В белорусском павильоне представлены разнообразные виды сыров, сухое молоко, сливочное масло и другие молочные продукты. Помимо продуктов питания на стенде Made in Belarus можно было увидеть новейшие продукты и перспективные разработки. Одной из них является инновационная система дезинфекции для лифтовых кабин и помещений, представленная ОАО «Зенит». Эта система обеспечивает быстрое и безопасное обеззараживание лифтов и окружающих помещений. Кроме того, ОАО «Витебские ковры» представили ковры-картины, созданные на основе готовых эскизов, а также новые коллекции ковров из полиэстера и полипропилена.