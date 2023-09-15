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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СОЮЗ МЬЯНМА ОТКРОЕТСЯ В МИНСКЕ
09:20 18.09.2023
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 15 сентября 2023 года встретился с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Союз Мьянма Тан Све в рамках его визита в Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили широкий круг вопросов развития белорусско-мьянманского торгово-экономического, научно-технического, образовательного и культурного взаимодействия. Особое внимание уделено сотрудничеству в сфере модернизации сельского хозяйства. Беларусь готова поделиться имеющимся опытом и достижениями в области обеспечения продовольственной безопасности.
Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня, а также тематике взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.
Сергей Алейник приветствовал открытие генерального консульства Республики Союз Мьянма в Беларуси, которое официально состоится в рамках визита, отметив, что дипломатическое присутствие Мьянмы в Минске поможет партнерам детальнее познакомиться с Беларусью, ее торгово-экономическим, научным и образовательным потенциалом.
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