Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 15 сентября 2023 года встретился с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Союз Мьянма Тан Све в рамках его визита в Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили широкий круг вопросов развития белорусско-мьянманского торгово-экономического, научно-технического, образовательного и культурного взаимодействия. Особое внимание уделено сотрудничеству в сфере модернизации сельского хозяйства. Беларусь готова поделиться имеющимся опытом и достижениями в области обеспечения продовольственной безопасности.

Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня, а также тематике взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.

Сергей Алейник приветствовал открытие генерального консульства Республики Союз Мьянма в Беларуси, которое официально состоится в рамках визита, отметив, что дипломатическое присутствие Мьянмы в Минске поможет партнерам детальнее познакомиться с Беларусью, ее торгово-экономическим, научным и образовательным потенциалом.