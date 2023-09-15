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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПОСТАВИЛА В РФ ПО 60 ТЫС. Т ДИЗТОПЛИВА И БЕНЗИНА
14:19 15.09.2023
Беларусь по просьбе российского правительства поставила в РФ по 60 тыс. тонн бензина и дизельного топлива. Об этом сообщил Лукашенко на встрече с Путиным.
"Хочу вас проинформировать - были некоторые сложности на рынке по топливу - стабилизировали ситуацию, поставили столько, сколько надо было Российской Федерации. Сколько правительство попросило. По-моему, по 60 тыс. дизтоплива и бензина. Ситуацию стабилизируем на наших общих рынках. Если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки и для внутреннего потребления увеличить - это не проблема", - заверил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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