За 8 месяцев 2023 г. на экспортных торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) реализовано 739 тыс. куб. м пиломатериалов, что на 21% больше, чем в январе-августе 2022 г. В качестве покупателей выступили резиденты 15 стран. Об этом сообщил начальник управления торгов лесопродукцией БУТБ Максим Игнатенко в ходе VIII международной конференции «Рынок лесосырья и продукции деревообработки 2023» в Москве.

По его словам, положительная динамика была достигнута за счет оперативной переориентации экспортных поставок с европейского направления на альтернативные рынки Китая, Азербайджана, Сингапура, России и Узбекистана. Именно компании из этих стран стали основными покупателями продукции белорусской деревообрабатывающей промышленности.

«Если взять пятерку крупнейших стран-покупателей пилопродукции на биржевых торгах, то по каждой из них объемы сделок увеличились в разы. Например, поставки в Россию выросли в натуральном выражении в 13 раз, в Узбекистан — в 10 раз, в Азербайджан — в 4 раза, в Китай — в 3,5 раза. Что касается Сингапура, то за первые 8 месяцев прошлого года компании из этой страны заключили всего несколько сделок небольшого объема, поэтому база сравнения пока еще недостаточная. В качестве еще одной позитивной тенденции можно упомянуть заметное улучшение показателей ежемесячной реализации пиломатериалов за рубеж. Скажем, если в 2022 г. максимальный месячный объем продаж в Китай не превышал 55 тыс. куб. м, то сейчас это уже порядка 73 тыс. куб. м», - заявил Максим Игнатенко, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

Рассказывая об особенностях организации биржевой торговли пилопродукцией в Беларуси, начальник лесной секции БУТБ обратил внимание рост интереса белорусских экспортеров к механизму адресных сделок. Так, в июне-августе 2023 г. удельный вес таких транзакций в общем объеме экспорта пиломатериалов преодолел отметку 29% и продолжает увеличиваться. Причем, что немаловажно, удобство новой схемы закупок оценили и иностранные компании. В первую очередь это резиденты Китая, Сингапура, Азербайджана, Узбекистана, России, Армении и Турции. Посредством адресных сделок они приобрели на БУТБ 137 тыс. куб. м пилопродукции.