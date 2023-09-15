|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУТБ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ
12:26 15.09.2023
За 8 месяцев 2023 г. на экспортных торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) реализовано 739 тыс. куб. м пиломатериалов, что на 21% больше, чем в январе-августе 2022 г. В качестве покупателей выступили резиденты 15 стран. Об этом сообщил начальник управления торгов лесопродукцией БУТБ Максим Игнатенко в ходе VIII международной конференции «Рынок лесосырья и продукции деревообработки 2023» в Москве.
По его словам, положительная динамика была достигнута за счет оперативной переориентации экспортных поставок с европейского направления на альтернативные рынки Китая, Азербайджана, Сингапура, России и Узбекистана. Именно компании из этих стран стали основными покупателями продукции белорусской деревообрабатывающей промышленности.
«Если взять пятерку крупнейших стран-покупателей пилопродукции на биржевых торгах, то по каждой из них объемы сделок увеличились в разы. Например, поставки в Россию выросли в натуральном выражении в 13 раз, в Узбекистан — в 10 раз, в Азербайджан — в 4 раза, в Китай — в 3,5 раза. Что касается Сингапура, то за первые 8 месяцев прошлого года компании из этой страны заключили всего несколько сделок небольшого объема, поэтому база сравнения пока еще недостаточная. В качестве еще одной позитивной тенденции можно упомянуть заметное улучшение показателей ежемесячной реализации пиломатериалов за рубеж. Скажем, если в 2022 г. максимальный месячный объем продаж в Китай не превышал 55 тыс. куб. м, то сейчас это уже порядка 73 тыс. куб. м», - заявил Максим Игнатенко, которого цитирует пресс-служба БУТБ.
Рассказывая об особенностях организации биржевой торговли пилопродукцией в Беларуси, начальник лесной секции БУТБ обратил внимание рост интереса белорусских экспортеров к механизму адресных сделок. Так, в июне-августе 2023 г. удельный вес таких транзакций в общем объеме экспорта пиломатериалов преодолел отметку 29% и продолжает увеличиваться. Причем, что немаловажно, удобство новой схемы закупок оценили и иностранные компании. В первую очередь это резиденты Китая, Сингапура, Азербайджана, Узбекистана, России, Армении и Турции. Посредством адресных сделок они приобрели на БУТБ 137 тыс. куб. м пилопродукции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 15.09.2023
Курсы в банках
на 15.09.2023
Конвертация в банках
на 15.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте