При поддержке Минэкономики 14 сентября 2023 г. состоялась белорусско-российская бизнес-конференция «Женский бизнес. Международная интеграция. Инновационное развитие».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, основная цель конференции – укрепление действующих и создание новых кооперационных связей между женщинами-предпринимателями Беларуси и России. И во многом этого удалось достичь.

На проходившей в рамках мероприятия бирже субконтрактации новых контрагентов обрели бизнес-леди, реализовывающие свои инициативы в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах.

В ходе конференции также состоялось продуктивное обсуждение актуальных технологических трендов, вопросов импортозамещения, рассматривались предложения по мерам реагирования на вызовы текущего времени.

Важным итогом меропрятия стало подписание пяти соглашений о сотрудничестве.

Участие в бизнес-конференции приняли заместитель министра экономики Алеся Абраменко и директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович.