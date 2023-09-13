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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЖЕНЩИНЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ УКРЕПЛЯЮТ КООПЕРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ
10:31 15.09.2023
При поддержке Минэкономики 14 сентября 2023 г. состоялась белорусско-российская бизнес-конференция «Женский бизнес. Международная интеграция. Инновационное развитие».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, основная цель конференции – укрепление действующих и создание новых кооперационных связей между женщинами-предпринимателями Беларуси и России. И во многом этого удалось достичь.
На проходившей в рамках мероприятия бирже субконтрактации новых контрагентов обрели бизнес-леди, реализовывающие свои инициативы в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах.
В ходе конференции также состоялось продуктивное обсуждение актуальных технологических трендов, вопросов импортозамещения, рассматривались предложения по мерам реагирования на вызовы текущего времени.
Важным итогом меропрятия стало подписание пяти соглашений о сотрудничестве.
Участие в бизнес-конференции приняли заместитель министра экономики Алеся Абраменко и директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович.
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