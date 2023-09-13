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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН В РФ


09:16 15.09.2023

В Деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в Российской Федерации 14 сентября 2023 года состоялась презентация туристического потенциала Беларуси, организованная Национальным агентством по туризму.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, на мероприятии были представлены: УП «Белпрофсоюзкурорт»; санатории «Солнечный», «Ружанский», «Надзея», два санатория «Сосны», один из которых подведомственен ОАО «Могилевхимволокно», другой - управделами президента.

Кроме того, состоялась презентация санаторно-курортных услуг через сервис онлайн-бронирования VETLIVA.
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