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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН В РФ
09:16 15.09.2023
В Деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в Российской Федерации 14 сентября 2023 года состоялась презентация туристического потенциала Беларуси, организованная Национальным агентством по туризму.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, на мероприятии были представлены: УП «Белпрофсоюзкурорт»; санатории «Солнечный», «Ружанский», «Надзея», два санатория «Сосны», один из которых подведомственен ОАО «Могилевхимволокно», другой - управделами президента.
Кроме того, состоялась презентация санаторно-курортных услуг через сервис онлайн-бронирования VETLIVA.
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