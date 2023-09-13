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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО НАПРАВИЛСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
10:19 14.09.2023
Лукашенко 14 сентября направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, центральной частью визита станут запланированные ранее в соответствии с графиком переговоры с Путиным, которые пройдут 15 сентября.
На переговорах будут обсуждаться «международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике - в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа сфере импортозамещения».
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