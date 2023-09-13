МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЛУКАШЕНКО НАПРАВИЛСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

10:19 14.09.2023 Лукашенко 14 сентября направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, центральной частью визита станут запланированные ранее в соответствии с графиком переговоры с Путиным, которые пройдут 15 сентября. На переговорах будут обсуждаться «международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике - в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа сфере импортозамещения».