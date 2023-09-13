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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Е-ПЛАТФОРМА MSME GLOBAL MART ПОМОЖЕТ БЕЛОРУССКОМУ БИЗНЕСУ ПРОДВИГАТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ НА РЫНКЕ ИНДИИ
09:10 14.09.2023
Руководство Национального центра маркетинга при содействии партнерской Инновационной торгово-промышленной палаты Индии (ICCI) 12 сентября 2023 г. встретилось с индийской организацией National Small Industries Corporation (NSIC), подведомственной Министерству по делам малого и среднего бизнеса и представляющей интересы соответствующих деловых кругов Индии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в ходе встречи NSIC презентована возможность использования белорусским бизнес-сообществом е-платформы MSME Global Mart в целях продвижения своих внешнеэкономических интересов на индийском рынке.
В частности, онлайн-платформа представляет из себя международную B2B-площадку для установления контактов с индийскими покупателями и поставщиками (МСП).
В свою очередь представители Национального центра маркетинга рассказали о Портале информационной поддержки экспорта Export.by, с помощью которого индийский бизнес может расширить деловое сотрудничество с Республикой Беларусь, изучить конъюнктуру белорусского рынка и установить связь с зарегистрированными на портале экспортерами.
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