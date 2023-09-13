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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ОБСУЖДАЮТ РАСШИРЕНИЕ ВЗАИМНЫХ ПОСТАВОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
17:02 13.09.2023
Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов встретился с председателем президиума Национальной Палаты предпринимателей Казахстана «Атамакен» Раимбеком Баталовым, а также производителями и импортерами алкогольной продукции в Республике Казахстан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе состоявшейся 12 сентября 2023 г. в Астане встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества и расширения перспектив взаимных поставок алкогольной продукции, а также функционирования субъектов хозяйствования данной отрасли в условиях регулирования алкогольного рынка.
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