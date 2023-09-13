|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГНКТ БЕЛАРУСИ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ДЕПАРТАМЕНТОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ШАНЬДУН
11:47 13.09.2023
Делегация провинции Шаньдун Китайской Народной Республики во главе с членом постоянного комитета парткома, начальником организационного отдела коммунистической партии Китая провинции Шаньдун Ван Юйянь посетила Государственный комитет по науке и технологиям (ГНТ) Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, на переговорах рассмотрено текущее положение сотрудничества в сфере науки, технологий и инноваций между Беларусью и провинцией Шаньдун, обсужлены новые формы взаимодействия в перспективных областях.
По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Департаментом науки и техники провинции Шаньдун Китайской Народной Республики.
Документом определены ключевые направления научно-технического и инновационного сотрудничества. Среди них -цифровые информационно-коммуникационные технологии, энергетика, строительство, машиностроение, приборостроение и инновационные материалы, медицинские, агропромышленные и продовольственные технологии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2023
Курсы в банках
на 13.09.2023
Конвертация в банках
на 13.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте