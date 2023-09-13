Делегация провинции Шаньдун Китайской Народной Республики во главе с членом постоянного комитета парткома, начальником организационного отдела коммунистической партии Китая провинции Шаньдун Ван Юйянь посетила Государственный комитет по науке и технологиям (ГНТ) Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, на переговорах рассмотрено текущее положение сотрудничества в сфере науки, технологий и инноваций между Беларусью и провинцией Шаньдун, обсужлены новые формы взаимодействия в перспективных областях.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Департаментом науки и техники провинции Шаньдун Китайской Народной Республики.

Документом определены ключевые направления научно-технического и инновационного сотрудничества. Среди них -цифровые информационно-коммуникационные технологии, энергетика, строительство, машиностроение, приборостроение и инновационные материалы, медицинские, агропромышленные и продовольственные технологии.