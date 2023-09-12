Инновации в организации статистического производства в Беларуси представлены на Международном форуме производителей и пользователей статистики, который начал свою работу 12 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального статкомитета, про инновации рассказала глава Белстата Инна Медведева на первой сессии форума «Совершенствование статистического производства».

Она отметила, что Белстат уже не ограничивается рамками статистической системы. Сегодня он выступает в качестве национального куратора и главного методолога в новой экосистеме данных страны.

Председатель Белстата акцентировала внимание участников форума на важности принятия правовой основы управления данными. По ее словам, «главной инициативой последних двух лет, расширяющей возможности государственной статистики в части управления данными, стала модернизация национального статистического законодательства.

В обновленном законе учтены не только потребности всех участников статистической системы, но и рекомендации международных экспертов.

Законодательно закреплено право органов государственной статистики получать любые данные из всех государственных информационных систем и ресурсов, в том числе путем удаленного доступа. Основное условие – безусловное соблюдение работниками статистики всех требований информационной безопасности.

Кроме того, теперь органы государственной статистики смогут участвовать в проектировании информационных систем, баз (банков) данных по вопросам структуры и уровня детализации содержащихся в них данных для формирования официальной статистической информации, необходимой пользователям.

Административные данные используются во всех отраслях статистики. Выстроена четкая модель взаимодействия с поставщиками, что упрощает и ускоряет процесс их получения. Актуальным остается вопрос качества таких данных. Белстат уже выработал подходы по построению системы их контроля. На основе международных рекомендаций разработан вопросник по оценке качества источников административных данных, апробация которого уже запущена. На стадии подготовки находится комплексный документ, описывающий работу органов статистики с административными данными и процедуру оценки их качества».

Белстат участвует во всех процессах, связанных с получением информации в стране, любые нововведения или изменения проходят согласование с ним. Это относится и к ведомственной отчетности, которая является еще одним источником данных для государственных органов при выполнении ими государственно-властных полномочий.

Председатель Белстата рассказала участникам форума о белорусском опыте применения в государственной статистической деятельности альтернативных источников данных – «предусмотренные законом инновации в работе с альтернативными источниками стали следствием практического опыта белорусских статистиков. Уже сделаны первые шаги по применению в статистике космических и ГИС-технологий, «больших данных».

Отдельное внимание в своем выступлении Инна Медведева уделила новым концепциям сбора первичных статистических данных.

Единая система сбора данных создала условия для оптимизации обмена информацией в рамках национальной статистической системы, позволила обеспечить необходимый уровень защиты информации и единство применения нормативно-справочной информации.

Международный форум производителей и пользователей статистики организован Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств при поддержке Исполнительного комитета СНГ и Федеральной службы государственной статистики.